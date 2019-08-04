В Сердобске открыли крупный завод по выращиванию шампиньонов
Пензенцам рассказали о судьбе стадиона «Снежинка»
В Пензе определили порядок проверки целевого расходования средств на капремонт
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензу посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
На «Экспрессе» стартует новое кулинарное шоу «Мой друг — повар»
Пензенская студентка борется за победу в конкурсе «Мисс Волга»
В лагерях Пензенской области в четвертую смену отдохнут 3 573 детей
Пензенцы в августе увидят реконструкцию Отечественной войны 1812 года
Пензенских студентов поразило отношение граждан КНР к русской культуре
Молодые пензенцы могут получить миллион на реализацию идеи
Пензенский студент попал в финал международного конкурса
В Пензенской области ремонтируют 36 школ
«Молком» и зоопарк Пензы запустили совместный проект для детей

Пензячка вошла в топ-3 самых красивых участниц конкурса «Мисс Волга»

4 августа в 15:09 222 просмотра
«Мисс Волга», финал которого 3 августа прошел в Ярославле.

" data-title="Пензячка вошла в топ-3 самых красивых участниц конкурса «Мисс Волга» — Пенза-пресс, рунет за день">

20-летняя пензячка Яна Лукьянец вошла в тройку самых красивых девушек конкурса «Мисс Волга», финал которого 3 августа прошел в Ярославле.

«По итогам я стала «Второй вице-мисс бикини», войдя в топ-3 конкурсанток, и суперфиналисткой конкурса, войдя в топ-10 «Мисс Волга», — рассказала Яна Лукьянец.

Титул «Мисс Волга» завоевала 15-летняя Виктория Слепышева, представлявшая Астрахань.

Напомним, Яна Лукьянец учится на дизайнера интерьера в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства.

«С четырех лет она занимается бальными спортивными танцами, ездит по всем городам, в основном, занимала всегда первые и вторые места. На первом курсе университета ее попросили пройти дефиле, всем очень понравилось. Потом ей предложили выступать на студвесне и других мероприятиях, затем — в конкурсе «Мисс университет», она стала «Мисс ПГУАС». Позже Яна получила титул «Первая вице-мисс» среди студенток пензенских вузов. В город приезжала представитель модельного агентства из Москвы, пригласила ее на конкурс «Мисс Волга», — рассказала мама студентки Оксана Лукьянец.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/B0qTDSPF5Pz/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...