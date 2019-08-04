Пензячка вошла в топ-3 самых красивых участниц конкурса «Мисс Волга»

«По итогам я стала «Второй вице-мисс бикини», войдя в топ-3 конкурсанток, и суперфиналисткой конкурса, войдя в топ-10 «Мисс Волга», — рассказала Яна Лукьянец.

Титул «Мисс Волга» завоевала 15-летняя Виктория Слепышева, представлявшая Астрахань.

Напомним, Яна Лукьянец учится на дизайнера интерьера в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства.

«С четырех лет она занимается бальными спортивными танцами, ездит по всем городам, в основном, занимала всегда первые и вторые места. На первом курсе университета ее попросили пройти дефиле, всем очень понравилось. Потом ей предложили выступать на студвесне и других мероприятиях, затем — в конкурсе «Мисс университет», она стала «Мисс ПГУАС». Позже Яна получила титул «Первая вице-мисс» среди студенток пензенских вузов. В город приезжала представитель модельного агентства из Москвы, пригласила ее на конкурс «Мисс Волга», — рассказала мама студентки Оксана Лукьянец.