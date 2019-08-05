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Медиахолдинг «Экспресс» приобретет статус государственного

5 августа в 17:19 220 просмотров
«Экспресс» Виктор Рубцов сообщил о создании государственного медиахолдинга по решению правительства Пензенской области.

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Генеральный директор телерадиокомпании «Экспресс» Виктор Рубцов сообщил о создании государственного медиахолдинга по решению правительства Пензенской области.

Виктор Рубцов отметил, что холдинг будет объединять разные структуры и подразделения (телевидение, радио, информационные агентства, газеты, аналитические и экспертные группы, рекламные структуры и пр.), работа которых нацелена на информирование жителей Пензенской области о событиях в губернии.

«5 августа — день рождения новой организации, нового подхода, нового дела в сфере медиапространства Пензенской области. Меня радует и тот факт, что в данном случае Пензенская область является одним из передовиков в Российской Федерации. Приятно осознавать, что губернатор области Иван Александрович Белозерцев не только понимает важность формирования информационной политики на территории региона, но и всячески поддерживает это направление, помогает действующим медиаресурсам, не давая им погибнуть в волнах коммерциализации всего и вся», — отметил гендиректор телерадиокомпании.

Соответствующее постановление правительства датируется 5 августа. Его исполнение будет контролировать зампред правительства региона, курирующий вопросы внутренней политики и взаимодействия с представителями СМИ Василий Трохин.

Напомним, бывший вице-губернатор Виктор Рубцов возглавил медиахолдинг в начале июля.


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