В Пензенской области реализуют проект по снижению ипотечной ставки

Пензенцы смогут получать кредиты на приобретение жилья на наиболее выгодных условиях. Это станет возможно благодаря реализации в регионе пилотного проекта «Доступная ипотека».

Данный механизм разработан по поручению правительства РФ. В прошлом году Пензенская область одной из первых в стране подписала соглашение о сотрудничестве в сфере льготного ипотечного кредитования с «Дом.РФ».

«Мы провели большую работу, смогли договориться и завести в регион дополнительные финансовые средства, позволяющие нашим гражданам получать ипотечные кредиты со сниженным процентом. Программа нацелена на обеспечение устойчивого развития системы ипотечного кредитовая населения Пензенской области, повышение доступности долгосрочных займов, в том числе и для молодых семей», — рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Он поручил проинформировать население об условиях кредитования.

«Программа дает возможность получить займ с меньшим процентом, чем в банке, и люди должны знать о возможностях, которые государство предоставляет для улучшения жилищных условий», — пояснил глава региона.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, с начала года выдано займов на сумму более 305 миллионов рублей. В качестве первоначального взноса или для погашения кредита предусматривается использование материнского, военного и других федеральных сертификатов. Также во втором полугодии планируется запуск «Программы ипотечного кредитования строительства индивидуального жилого дома» в регионе.

Ранее информагентство сообщало о том, что в регионе за последние пять лет произошло существенное снижение средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.