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Шнайдер прокомментировала назначение на пост начальника Департамента СМИ

7 августа в 10:07 92 просмотра
, которую назначили на пост начальника Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, прокомментировала вступление в новую должность.

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Екатерина Шнайдер, которую назначили на пост начальника Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, прокомментировала вступление в новую должность.

«Я очень рада, что вернулась в Пензу. Для меня большая честь — возглавить региональный Департамент СМИ. Настроена, конечно, на активную работу, потому что это очень ответственное направление. Вчера общалась с Олегом Николаевичем Синенковым, обсудили основные направления работы», — сказала Екатерина Шнайдер.

Официально в новую должность она вступит в пятницу, 9 августа.

«Встретимся с коллективом, пообщаемся. Нужно будет посмотреть основные направления деятельности, сильные и слабые стороны. Есть ряд предложений, которые будем обсуждать с главой региона», — поделилась планами Екатерина Шнайдер.

Напомним, 6 августа стало известно, что Олег Синенков покидает пост начальника департамента, который он занимал с января 2018 года, и на его место назначена Екатерина Шнайдер. Ранее она возглавляла пресс-службу пензенского отделения партии «Единая Россия», затем переехала в столицу, где работала в аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области.

Фотография: скриншот - https://vk.com/id58216597?z=photo58216597_456239754%2Fphotos58216597

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