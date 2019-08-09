Пензенцы могут взять доступную ипотеку под выгодный процент

Чтобы жители региона могли приобретать жилье на более выгодных условиях, в 2018 году по инициативе губернатора Ивана Белозерцева Пензенская область одной из первых в стране подписала соглашение о сотрудничестве в сфере льготного ипотечного кредитования с АО «ДОМ.РФ». Была разработана программа «Доступная ипотека», которую реализует Агентство ипотечного кредитования (АИК) Пензенской области. О ее особенностях и преимуществах корреспонденту информагентства «Пенза-Пресс» Надежде Саченковой рассказал руководитель организации Евгений Рыжов.

По его словам, на сегодняшний день ипотечная ставка агентства составляет от 6,7%, это ниже банковской на 3%. Кредит на приобретение жилья как в строящемся, так и в сданном доме на первичном рынке, могут получить граждане РФ, которые постоянно проживают на территории Пензенской области.

Генеральный директор «АИК» сообщил, что из бюджета Пензенского региона в 2019 году выделено 100 млн рублей, а «ДОМ.РФ» будет софинансировать льготные кредиты.

«Таким образом, в область удается привлечь федеральные средства. Каждые 100 млн руб. из бюджета позволяет привлечь 1 млрд руб. на улучшение жилищных условий пензенцев. Эта программа — не бессрочная, она действует, пока в бюджете есть на это деньги, поэтому нужно пользоваться такой возможностью», — отметил Евгений Рыжов.

Программа «Доступная ипотека» действует в регионе с ноября 2018 года, за это время было выдано 136 ипотечных займов. В первом полугодии 2019-го их сумма превысила 305 млн рублей. Задача на второе полугодие — выдать займов еще на 450−500 млн руб.



Кроме того, уже в этом году планируется запуск «Программы ипотечного кредитования строительства индивидуального жилого дома».