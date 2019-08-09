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Пензенец снял на видео с десяток машин, припаркованных на газоне

9 августа в 10:33 276 просмотров
группе соцсети «Вконтакте» видеороликом, на котором запечатлел, как местные водители паркуют свои авто.

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Пензенец поделился в группе соцсети «Вконтакте» видеороликом, на котором запечатлел, как местные водители паркуют свои авто.

Судя по кадрам, на одной из улиц Пензы автомобили паркуют прямо на траве. По словам пензенца, когда машины выезжают с импровизированных парковочных мест, они пачкают тротуар, особенно — после дождей.

«Все дороги — в грязи, не пойми в чем. Интересно, те умники, что там припарковались, у них какие-то мысли в голове были, что они делают неправильно?» — рассуждает горожанин в видео.

Ролик он подписал: «Парковка на газонах — визитная карточка Пензы». К сожалению, подобные случаи в областном центре действительно не являются редкостью, несмотря на то, что за парковку на газоне или детской площадке грозит штраф от одной до трех тысяч рублей для физических лиц, для юридических — от пяти до десяти тысяч. Напомним, недавно «Пенза Пресс» писало об автомобиле, оставленном на траве в одном из городских дворов.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/penza_live

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