Пензенец снял на видео с десяток машин, припаркованных на газоне

Судя по кадрам, на одной из улиц Пензы автомобили паркуют прямо на траве. По словам пензенца, когда машины выезжают с импровизированных парковочных мест, они пачкают тротуар, особенно — после дождей.



«Все дороги — в грязи, не пойми в чем. Интересно, те умники, что там припарковались, у них какие-то мысли в голове были, что они делают неправильно?» — рассуждает горожанин в видео.

Ролик он подписал: «Парковка на газонах — визитная карточка Пензы». К сожалению, подобные случаи в областном центре действительно не являются редкостью, несмотря на то, что за парковку на газоне или детской площадке грозит штраф от одной до трех тысяч рублей для физических лиц, для юридических — от пяти до десяти тысяч. Напомним, недавно «Пенза Пресс» писало об автомобиле, оставленном на траве в одном из городских дворов.