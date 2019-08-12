В Пензе меняют участок трубопровода на втором Вологодском проезде

На втором Вологодском проезде в Пензе специалисты «Горводоканала» начали перекладывать сети водоснабжения. Об этом мэр города Виктор Кувайцев сообщил на своей странице в Facebook 12 августа.

По словам главы городской администрации, жители неоднократно обращались по поводу частых аварий в этом районе.

«Участок трубопровода восстановят бестраншейно — при помощи современного метода с разрушением старой трубы и протаскиванием новой. Всего здесь обновят около 120 п. м., сети обеспечивают водой более 40 домовладений», — отмечается в сообщении.

Всего по городу компания заменила уже порядка 2,5 километров водопровода, но проблемные участки остаются, и работы продолжаются.

Ранее телеканал «Экспресс» сообщал о том, что ресурсники планируют за лето заменить шесть километров поврежденных труб.