Пензенцев просят поделиться излишками урожая с обитателями зоопарка

Уже несколько лет в зоопарке проходит акция «Добро делать просто!» (0+). Как рассказали в пресс-службе учреждения, она создана, чтобы собрать продукты питания для постояльцев зоопарка. Дачный сезон — в самом разгаре, поэтому пензенцы могут поделиться с животными урожаем со своих участков: плодами дикорастущих растений (рябина, желуди, орехи), а также овощами, фруктами, ягодами и вареньем.

По словам организаторов акции, многие жители города участвуют в ней целыми коллективами из года в год.

Чтобы принять участие в благотворительном мероприятии, следует обратиться к сотрудникам администрации зоопарка.

Ранее информагентство публиковало большой материал о малышах пензенского зоопарка.