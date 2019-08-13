Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа
Жители двух пензенских улиц на день останутся без газа
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
«Сурский герой» в Пензе 11 августа
Наши новости
Молодой кузнечанин может попасть под статью за отказ идти в армию
В Пензе устранили утечку на улице Суворова
Лидин оценил реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в Колышлее
На молоко и сметану для пензенских больниц потратят 16,2 млн рублей
Стали известны полуфиналисты конкурса от Tele2 и фонда «Навстречу переменам»
В Пензе появилось детское оборудование для физиотерапии за 2,8 млн руб
В Пензе на опасном участке дороги в Арбеково установят светофор с кнопкой
Пензенцам напомнили об удобстве мобильного приложения «ТНС энерго»
Пензенцы смогут путешествовать на поезде за полцены
Из-за ремонта на ул. Суворова изменились схемы движения транспорта

Пензенцев просят поделиться излишками урожая с обитателями зоопарка

13 августа в 16:48 170 просмотров

Сотрудники зоопарка предлагают жителям Пензы передать в дар животным излишки урожая с дач.

Уже несколько лет в зоопарке проходит акция «Добро делать просто!» (0+). Как рассказали в пресс-службе учреждения, она создана, чтобы собрать продукты питания для постояльцев зоопарка. Дачный сезон — в самом разгаре, поэтому пензенцы могут поделиться с животными урожаем со своих участков: плодами дикорастущих растений (рябина, желуди, орехи), а также овощами, фруктами, ягодами и вареньем.

По словам организаторов акции, многие жители города участвуют в ней целыми коллективами из года в год.

Чтобы принять участие в благотворительном мероприятии, следует обратиться к сотрудникам администрации зоопарка.

Ранее информагентство публиковало большой материал о малышах пензенского зоопарка.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...