Жители Лопатинского района рассказали губернатору о своих проблемах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки в Лопатинский район 15 октября провел прием граждан.

Жительница села Даниловка попросила восстановить дорогу, которая соединяет населенный пункт с районным центром. Глава региона сообщил, что дорогу отремонтируют в 2020 году.

Подобный вопрос задал житель села Дубровского. Он попросил завершить строительство трассы между населенным пунктом и Лопатино. Иван Белозерцев пояснил, что реконструкцию дороги планируют закончить в следующем году.

Жительница села Колбинка рассказала о плохом состоянии моста через реку. Губернатор поручил специалистам оценить конструкцию, а после принять решение о ремонте, сообщили в пресс-центре регионального правительства. Также женщина пожаловалась на плохую сотовую связь в селе Старый Карлыган.

«Мы выделили из областного бюджета средства на софинансирование операторам сотовой связи строительства объектов, необходимых для обеспечения надлежащего уровня сигнала. Село Старый Карлыган Лопатинского района Пензенской области включено в перечень первоочередных населенных пунктов Пензенской области, где необходимо обязательное обеспечение сотовой связью и мобильным интернетом», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, ранее председатель совета ветеранов Лопатинского района Антонина Белова поблагодарила губернатора за благоустройство села Лопатино. В рамках рабочего визита Иван Белозерцев также посетил свиноводческий комплекс, районную больницу и ряд других объектов.