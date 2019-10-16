Губернатор прочитал стихи в честь Михаила Лермонтова

«Необыкновенный, яркий, потрясающе одаренный. Но я выбрал не его стихотворение, а другого талантливого поэта Андрея Дементьева. Глубокое, проникновенное… О бабушке, которая смысл жизни видела в единственном своем внуке», — написал Иван Белозерцев.

Михаил Юрьевич Лермонтов — русский поэт, прозаик, драматург, художник. Его творчество ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков. Произведения Михаила Лермонтова получили большой отклик в живописи, театре, кинематографе. Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического и романсового творчества. Многие из них стали народными песнями.