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Губернатор прочитал стихи в честь Михаила Лермонтова

16 октября в 10:51 28 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем Instagram-аккаунте прочитал стихи в честь дня рождения поэта Михаила Лермонтова.

«Необыкновенный, яркий, потрясающе одаренный. Но я выбрал не его стихотворение, а другого талантливого поэта Андрея Дементьева. Глубокое, проникновенное… О бабушке, которая смысл жизни видела в единственном своем внуке», — написал Иван Белозерцев.

Михаил Юрьевич Лермонтов — русский поэт, прозаик, драматург, художник. Его творчество ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков. Произведения Михаила Лермонтова получили большой отклик в живописи, театре, кинематографе. Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического и романсового творчества. Многие из них стали народными песнями.


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