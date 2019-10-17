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В Пензе на конкурс по замещению должности мэра допустили только четверых

17 октября в 15:49 26 просмотров

В Пензе 17 октября состоялось заседание конкурсной комиссии по замещению должности мэра.

Члены комиссии рассмотрели пакеты документов тех, кто завился на участие в конкурсе. Желающих стать мэром было пятеро. В итоге к участию в конкурсе допустили только четверых: депутата Законодательного Собрания Георгия Камнева, главу администрации Малосердобинского района Ивана Кирюхина, заместителя главы администрации города Пензы Дениса Леонтьева и первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Лузгина. Депутату Каменского сельсовета Юрию Вобликову отказали в участие в конкурсе из-за несоответствия предъявленного пакета документов требованиям.

В понедельник, 21 октября, комиссия побеседует с каждым претендентом на должность. Затем те, кто будут допущены к следующему этапу, получат приглашение на сессию Гордумы, которая пройдет 25 октября. Они расскажут депутатам о свой программе и видении развития областного центра, сообщает пресс-служба Думы.

Напомним, в состав конкурсной комиссии вошли 14 человек: семеро — представители Гордумы и такое же количество людей назначил губернатор.
Председателем комиссии стал Владимир Мутовкин, заместителем — Иван Краснов, секретарем — Наталья Ипатова.

Фотография: https://pgduma.ru/news/konkursnaya-komissiya-17-oktyabrya/

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