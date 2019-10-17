В Пензе на конкурс по замещению должности мэра допустили только четверых

Члены комиссии рассмотрели пакеты документов тех, кто завился на участие в конкурсе. Желающих стать мэром было пятеро. В итоге к участию в конкурсе допустили только четверых: депутата Законодательного Собрания Георгия Камнева, главу администрации Малосердобинского района Ивана Кирюхина, заместителя главы администрации города Пензы Дениса Леонтьева и первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Лузгина. Депутату Каменского сельсовета Юрию Вобликову отказали в участие в конкурсе из-за несоответствия предъявленного пакета документов требованиям.

В понедельник, 21 октября, комиссия побеседует с каждым претендентом на должность. Затем те, кто будут допущены к следующему этапу, получат приглашение на сессию Гордумы, которая пройдет 25 октября. Они расскажут депутатам о свой программе и видении развития областного центра, сообщает пресс-служба Думы.

Напомним, в состав конкурсной комиссии вошли 14 человек: семеро — представители Гордумы и такое же количество людей назначил губернатор.

Председателем комиссии стал Владимир Мутовкин, заместителем — Иван Краснов, секретарем — Наталья Ипатова.