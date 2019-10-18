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В Пензе обновили галерею почета работников дорожного хозяйства

18 октября в 11:24 186 просмотров

18 октября в сквере им. Льва Ермина в центре Пензы состоялась торжественная церемония открытия обновленной галереи почета работников дорожного хозяйства.

С профессиональным праздником представителей этой профессии поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Пензенская область встречает этот праздник с хорошими результатами работы. На этой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев проводил совещание по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что в Пензенской области он реализуется успешно. Третий год подряд мы показываем высокие результаты в этой сфере, за этим стоит огромная работа минстроя, муниципалитетов, проектных, дорожных организаций и их руководителей, сотрудников», — напомнил глава региона.

Он подчеркнул, что, несмотря на большой объем отремонтированных и построенных дорог, впереди — еще много работы.

«Задачи, которые стоят перед нами, — очень серьезные. Сейчас осталось буквально 3% для завершения объема строительства дорог, мы должны справиться с этим с хорошим качеством и готовиться к следующему году. Дорожный фонд меньше, чем в этом году, не будет, поэтому надо настраиваться на ответственную и профессиональную работу», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Также пензенских дорожников поздравили глава регионального минстроя Александр Гришаев, зампред ЗакСобрания Сергей Егоров, начальник управления строительства и дорожного хозяйства Василий Глаголев, глава Пензы Владимир Мутовкин, и. о. мэра Сергей Волков.

Свидетельства о занесении на галерею почета вручили руководителям 10 лучших организаций сферы дорожного хозяйства и 20 передовикам.

Напомним, в Пензенской области в 2019 году на реализацию «БКАД» заложено 1 млрд 458,1 млн рублей, из них 772,9 млн — из федерального бюджета, из регионального — 685,2 млн. Всего было отремонтировано 178 объектов общей протяженностью 138,85 км. В настоящее время достигнуты все основные показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


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