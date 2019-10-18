18 октября в Центре культуры и досуга Пензы состоялось мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства. В чествовании представителей этой профессии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что дороги — это кровеносные сосуды экономики, и подчеркнул, что от их состояния напрямую зависит инвестиционная привлекательность Пензенской области.

«Когда мы приглашаем бизнес создать в нашем регионе предприятие, когда есть большая логистика, смотрят на дороги. На это обращала внимание, к примеру, компания Aviagen, которая построила 10 площадок в Никольском районе. Дороги нужно ремонтировать, средства выделяются очень серьезные: в прошлом году и в этом — более 6 миллиардов рублей. Их направляют на капитальный и ямочный ремонт дорог, на их содержание, строительство новых», — пояснил Иван Белозерцев.

Он сообщил, что, несмотря на существующие недостатки, представители дорожной сферы делают все, чтобы с каждым годом проблемных вопросов становилось все меньше.

«Пензенская область и сегодня, и в прошлом, и в позапрошлом годах отмечалась среди лучших регионов. На последнем совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева министр транспорта РФ назвал Пензенскую область в числе лучших субъектов, где реализуют нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». […] Нужно делать хорошие, современные проекты, развязки, нужна реализация этих проектов на достойном уровне, современный материал при строительстве. Одна из важных задач — снижение концентрации ДТП на дорогах, особенно — с гибелью людей», — призвал губернатор.

Ранее в сквере им. Льва Ермина состоялось обновление галереи почета работников дорожного хозяйства, в ходе которого Иван Белозерцев вручил свидетельства руководителям дорожных организаций Пензенской области и лучшим их работникам.