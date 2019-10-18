Пензенцев информируют о прививках от гриппа через квитанции ЖКХ

На этой неделе в Пензенскую область поступила вторая партия взрослой вакцины — 70 тысяч доз. Приглашение на прививку и профилактическая информация размещены на квитанциях об оплате коммунальных услуг.
«Тираж квитанций составил 20 тысяч экземпляров, то есть каждый 35-й житель Пензы сможет еще раз убедиться, насколько важна и необходима вакцинация от гриппа», — считают в министерстве здравоохранения Пензенскоой области.
Чтобы привиться от гриппа, достаточно прийти в поликлинику по месту жительства, пройти осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию.
С начала сезона прививку от вируса сделали уже 313 654 жителя Пензенской области, в том числе — 53 555 детей.
Ранее об особенностях вакцинации от гриппа информационному агентству «Пенза-Пресс» рассказала врач Пензенского областного центра медпрофилактики Татьяна Чепасова.