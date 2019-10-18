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Пензенцев информируют о прививках от гриппа через квитанции ЖКХ

18 октября в 16:33 146 просмотров
, чтобы до конца года привить от гриппа до 56% населения региона.

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Информационная кампания министерства здравоохранения Пензенской области рассчитана на то, чтобы до конца года привить от гриппа до 56% населения региона.

На этой неделе в Пензенскую область поступила вторая партия взрослой вакцины — 70 тысяч доз. Приглашение на прививку и профилактическая информация размещены на квитанциях об оплате коммунальных услуг.

«Тираж квитанций составил 20 тысяч экземпляров, то есть каждый 35-й житель Пензы сможет еще раз убедиться, насколько важна и необходима вакцинация от гриппа», — считают в министерстве здравоохранения Пензенскоой области.

Чтобы привиться от гриппа, достаточно прийти в поликлинику по месту жительства, пройти осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию.

С начала сезона прививку от вируса сделали уже 313 654 жителя Пензенской области, в том числе — 53 555 детей.

Ранее об особенностях вакцинации от гриппа информационному агентству «Пенза-Пресс» рассказала врач Пензенского областного центра медпрофилактики Татьяна Чепасова.

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6085/

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