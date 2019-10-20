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Губернатор поздравил дорожников с профессиональным праздником

20 октября в 09:32 276 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 20 октября поздравил жителей региона с Днем работников дорожного хозяйства.

«Транспортная инфраструктура — это своеобразная визитная карточка любого региона, а строительство дорог — один из важнейших показателей экономического развития.

Вы прокладываете новые автомагистрали, ремонтируете существующие, обеспечиваете бесперебойное сообщение между населенными пунктами. Успешная реализация на территории области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — ваше несомненное достижение», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте регионального правительства

Иван Белозерцев отметил, что перед дорожниками стоят масштабные задачи по повышению эффективности работы, внедрению в практику инновационных технологий.

«Уверен, что вы их успешно решите», — подчеркнул губернатор.

Он пожелал представителям отрасли здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области.

Напомним, ранее в областном центре в рамках празднкиа обновили галерею почета представителей дорожного хозяйства и в торжественной обстановке наградили лучших.


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