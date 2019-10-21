Комиссия по замещению должности мэра Пензы приняла «нестандартное» решение

21 октября члены конкурсной комиссии провели собеседования с кандидатами на пост мэра Пензы , после чего ее председатель, глава города Владимир Мутовкин объявил решение о том, какие фамилии будут представлены депутатам Гордумы на рассмотрение в ходе сессии.

«По итогам проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы конкурсной комиссией принято следующее решение: внести на рассмотрение Пензенской городской думы следующие кандидатуры: Георгий Камнев, Андрей Лузгин, Денис Леонтьев, Иван Кирюхин. Таким образом, все кандидаты признаны достойными, выступили с интересной программой, по различным аспектам у них свое мнение, поэтому мы всех включили для представления их на сессии Пензенской городской Думы», — сообщил Владимир Мутовкин журналистам.

Итоги заседания также прокомментировала член комиссии, первый зампред правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства региона Лариса Рябихина.

«Мы очень приятно закончили наше заседание комиссии, потому что поняли, что у нас хороший кадровый резерв. Ребята оказались все действительно достойными, профессиональными, правильно сориентированнными и ответственно подошедшими к написанию программ по развитию города. Это приятно», — призналась она.

Депутат Жиганша Туктаров отметил, что это первое заседание конкурсной комиссии за четыре созыва Гордумы, когда до рассмотрения были допущены все четыре кандидата.

Глава города пояснил, что на сессии каждый кандидат представит депутатам свою программу и ответит на их вопросы. Кандидата, который станет мэром, выберут путем голосования.

Напомним, в состав конкурсной комиссии, которая была организована для проведения конкурса на должность мэра, согласно Уставу города, вошли семь представителей Думы и такое же число людей, назначенных губернатором. Всего — 14 человек.

Сессия Гордумы, на которой будет принято решение о том, кто станет мэром Пензы, состоится 25 октября.