Празднование Дня работников дорожного хозяйства
Виктор Рубцов: «Медиахолдинг «Экспресс» порадует пензенцев новыми проектами
Празднование 80-летия «Тархан» в пензенской филармонии
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
Лузгин: Все пензенцы должны иметь равный доступ к городской инфраструктуре
Житель ул. Антонова просит установить шлагбаум
Сделано в Пензе. В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных планерах
«Беспредел!» В Богословке канализационные стоки попадают в озеро
В Пензе ищут участок под «блошиный рынок»
В мэрии Пензы состоится День открытых дверей для бизнесменов
В Кондоле высадили 25 тысяч саженцев сосны
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
«Легко лишиться колес». Пензячка рассказала об огромной яме на ул. Сумской
Пензенец просит организовать онлайн-продажу билетов на матчи «Дизеля»

Комиссия по замещению должности мэра Пензы приняла «нестандартное» решение

21 октября в 12:49 606 просмотров
провели собеседования с кандидатами на пост мэра Пензы, после чего ее председатель, глава города Владимир Мутовкин объявил решение о том, какие фамилии будут представлены депутатам Гордумы на рассмотрение в ходе сессии.

" data-title="Комиссия по замещению должности мэра Пензы приняла «нестандартное» решение — Пенза-пресс, рунет за день">

21 октября члены конкурсной комиссии провели собеседования с кандидатами на пост мэра Пензы, после чего ее председатель, глава города Владимир Мутовкин объявил решение о том, какие фамилии будут представлены депутатам Гордумы на рассмотрение в ходе сессии.

«По итогам проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы конкурсной комиссией принято следующее решение: внести на рассмотрение Пензенской городской думы следующие кандидатуры: Георгий Камнев, Андрей Лузгин, Денис Леонтьев, Иван Кирюхин. Таким образом, все кандидаты признаны достойными, выступили с интересной программой, по различным аспектам у них свое мнение, поэтому мы всех включили для представления их на сессии Пензенской городской Думы», — сообщил Владимир Мутовкин журналистам.

Итоги заседания также прокомментировала член комиссии, первый зампред правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства региона Лариса Рябихина.

«Мы очень приятно закончили наше заседание комиссии, потому что поняли, что у нас хороший кадровый резерв. Ребята оказались все действительно достойными, профессиональными, правильно сориентированнными и ответственно подошедшими к написанию программ по развитию города. Это приятно», — призналась она.

Депутат Жиганша Туктаров отметил, что это первое заседание конкурсной комиссии за четыре созыва Гордумы, когда до рассмотрения были допущены все четыре кандидата.

Глава города пояснил, что на сессии каждый кандидат представит депутатам свою программу и ответит на их вопросы. Кандидата, который станет мэром, выберут путем голосования.

Напомним, в состав конкурсной комиссии, которая была организована для проведения конкурса на должность мэра, согласно Уставу города, вошли семь представителей Думы и такое же число людей, назначенных губернатором. Всего — 14 человек.

Сессия Гордумы, на которой будет принято решение о том, кто станет мэром Пензы, состоится 25 октября.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...