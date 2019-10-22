Появилось фото авто, в котором разбилась семья в Неверкинском районе

В Неверкинском районе произошла авария , которая унесла жизнь 31-летней женщины. В Сети появилось фото машины, которая была участником жуткого ДТП.

Снимок пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что в машине находилась молодая семья.

Напомним, ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщали, что авария произошла 20 октября в 17:40 на дороге «Кузнецк-Неверкино-Бигеево». Автомобиль Lada Granta, за рулем которой находился 37-летний мужчина, опрокинулся. В результате аварии пострадали школьник, маленькая девочка и водитель. Их с травмами доставили в больницу. Женщина, которая была пассажиром, скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка.