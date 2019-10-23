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В Пензенской области доля дорог с твердым покрытием — 73%

23 октября в 08:36 216 просмотров
, включая необщего пользования, составляет 16620,8 км. При этом с твердым покрытием — 13012,7 км (78,3%), 8817,5 км (67,8%) из них — с усовершенствованным.

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В Пензенской области общая протяженность автомобильных дорог, включая необщего пользования, составляет 16620,8 км. При этом с твердым покрытием — 13012,7 км (78,3%), 8817,5 км (67,8%) из них — с усовершенствованным.

Об этом сообщает Пензастат. В регионе в рамках поручений президента Владимира Путина реализуется проект «Безопасный и качественные автомобильные дороги». По нему только в этом году, по данным на 15 октября, отремонтировали 178 объектов — 138,85 км дорог. Из них 125,62 км— дороги в границах агломерации, 13,23 километров — дороги регионального значения.

В Пензенской области в 2019 году на реализацию «БКАД» заложено 1 млрд 458,1 млн рублей, из них 772,9 млн — из федерального бюджета, из регионального — 685,2 млн.

Пензенская область на федеральном уровне отмечена в числе регионов-лидеров по выполнению показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


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