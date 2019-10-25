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Появились фото и видео пожара на улице Заводской

25 октября в 09:53 152 просмотра

В Пензе на улице Заводской утром 25 октября произошел пожар. Очевидцы в Сети опубликовали фото и видео с места происшествия.

Ролики и снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что квартира вспыхнула в доме № 13.

Ранее о пожаре сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС. Напомним, квартира загорелась в 8:15, внутри находились бабушка с внуком. Они самостоятельно вышли на улицу. Огонь уничтожил комнату. Пожарные эвакуировали 30 жильцов. Тушили полыхающее жилище 18 человек с помощью шести спецмашин.

Сотрудники МЧС просят жителей области быть осторожными при обращении с огнем. Нельзя использовать неисправные бытовые приборы, а также самодельные обогреватели. В случае возникновения пожара необходимо позвонить по телефонам: 01 и 112.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza

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