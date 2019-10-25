Андрей Лузгин рассказал о первых решениях, которые примет в должности мэра Пензы

Избранный депутатами на сессии Гордумы мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал журналистам о первых решениях, которые он планирует принять в новой должности, а также о взглядах на кадровую политику в горадминистрации.

Андрей Лузгин сообщил журналистам о том, что контракт о назначении на пост мэра, согласно регламенту, он должен будет подписать в течение пяти дней после сессии Гордумы.

«Последний день — 30-е число [октября]. Мне важно передать дела на моей текущей работе, важно, чтобы проекты продолжали двигаться. Соответственно, первое решение, которое я озвучивал ранее, — мы планируем запустить социологический опрос, нам важно понять, что для граждан важно именно сейчас. В целом, если говорить про работу, первоочередные задачи — сформировать городской бюджет на ближайший 2020 год, сейчас идет процедура, соответствующая работа во взаимодействии с федеральным и региональным бюджетами. Это также работа по нацпроектам, подготовка к зиме, к Новому году. Это то, что будет требовать первоочередного внимания», — рассказал избранный мэр.

Напомним, Андрей Лузгин занимал пост первого зампреда правительства Пензенской области. По его словам, он оставит эту должность в ближайшие несколько дней.

Отвечая на вопрос о том, как, по его мнению, должна выстраиваться кадровая политика в горадминистрации, Андрей Лузгин отметил, что важно, чтобы люди оценивались не по критерию «лояльность» или «исторические заслуги», а по тому, соответствуют ли они тем целям и задачам, которые перед ними стоят, и хотят ли работать на благо жителей города.

Андрей Лузгин был избран на должность главы администрации Пензы в ходе сессии Гордумы 25 октября. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов — 20 народных избранников проголосовало «за».

Перед процедурой голосования Андрей Лузгин представил свою программу, основными приоритетами которой назвал работу по повышению комфортности проживания в Пензе, обеспечение доступности для жителей всех районов городской инфраструктуры, реализацию нацпроектов, развитие бизнеса, а также решение проблем с транспортом и изношенными сетями.