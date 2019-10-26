Павел Воля поддержит строительство пензенского арт-поместья «Новые берега»

Артист призвал пензенцев поддержать строительство арт-поместья «Новые берега». Он призвал местных жителей посетить благотворительный концерт, который организует «Квартал Луи». Павел Воля рассказал, что он сам тоже поддержит проект.

Напомним, мероприятие пройдет в киноконцертном зале «Пенза» 1 ноября. Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести, начиная от 200 руб. Все деньги будут вложены в строительство арт-поместья.

«Новые берега» начали возводить в 2018 году под Пензой в селе Богословка. На территории в 7800 кв метров расположатся образовательный центр, часовня, магазин, оздоровительный комплекс, столовая и семь домов, рассчитанных на 80 человек. Там будут жить ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также их семьи. В арт-поместье они смогут реализовывать себя и свои проекты, общаться друг с другом.