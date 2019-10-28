Какие проблемы больше всего волнуют пензенцев? Результаты опроса

Одной из первых инициатив Андрея Лузгина, озвученных в должности мэра , стало проведение среди пензенцев социологического опроса, чтобы понять, какие проблемы особенно волнуют жителей города. Информагентство также решило запустить в своей группе соцсети «ВКонтакте» голосование, чтобы выяснить, какие вопросы являются наиболее острыми и актуальными для горожан.

Для ответа на вопрос «Какие из проблем в Пензе вас больше всего волнуют?» было предложено восемь вариантов. Пункты, по большей части, были составлены на основании программы Андрея Лузгина. Также мы включили в список несколько тем, которые мэр не может напрямую курировать (к примеру, здравоохранение), но которые невозможно игнорировать в данном опросе.

В результате лидером опроса ожидаемо стал вариант «Проблемы в сфере здравоохранения — дефицит кадров, очереди в больницах и т. д. », за него проголосовали 46% человек. Второе место поделили три варианта, каждый из них набрал по 38% голосов: «Мало комфортных общественных пространств, неблагоустроенные дворы», «Изношенные водопроводные сети» и «Проблемы в сфере ЖКХ — отопление, водоснабжение, капремонт и т. д. »;

Чуть меньше голосов — 34% - набрал вариант «Проблема с общественным транспортом». 24% пензенцев считают главной проблемой в Пензе «Состояние дорог» либо «Недостаточно развитую культурную жизнь, плохо организованный досуг», 12% - «Доступность объектов городской инфраструктуры для жителей отдаленных районов».

Отметим, что проблемам, связанным с изношенными сетями, недостатком комфортных пространств в городе, с транспортом и многими другими аспектами, влияющими на качество жизни пензенцев, Андрей Лузгин уделил в своей программе большое внимание.

«С моей точки зрения, в будущем Пенза — комфортный город, где во главу угла ставятся потребности всех жителей, бизнеса, активистов, где безопасно растить детей, где все, вне зависимости от места жительства, получают доступ к разным услугам, где растут доходы граждан, увеличивается число рабочих мест. Это основа работы областной и городской властей. Наша основная задача — сделать так, чтобы все мы хотели продолжать жить в нашем городе и знали, как улучшить его», — рассказал он депутатам на сессии Гордумы.

Надеемся, что новому мэру Пензы удастся справиться с решением всех проблем, которые находятся в его компетенции.

Андрея Лузгина избрали главой администрации Пензы 25 октября. На эту должность претендовали четыре человека, а процесс избрания в городской Думе длился около 2,5 часов. Кандидатуру Андрея Лузгина поддержало большинство народных избранников.