Пензенских бизнесменов научили тонкостям таможенного регулирования экспорта
«My cup, please». Пензенцам предлагают ходить в кафе со своей кружкой
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Планерка губернатора 28.10.2019 г. Фоторепортаж
Наши новости
В Пензенской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения
В Пензе обсудили реализацию стратегии противодействия экстремизму
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Иван Белозерцев передал соцслужбам ключи от 32 новых авто
Директор пензенского ТФОМС Елена Аксенова проведет «прямую линию»
Билайн продолжает масштабное развитие 4G сети в Пензенской области
В Пензе милый пес, которого зверски избили, впервые вышел на прогулку
Покупателям квартир в строении № 54 Спутника ставку по ипотеке снизили на 2%
Пензячка рассказала о горах строительного мусора на ул. Глазунова
В Малой Сердобе капитально отремонтировали Дом культуры

Какие проблемы больше всего волнуют пензенцев? Результаты опроса

28 октября в 13:55 404 просмотра
, озвученных в должности мэра, стало проведение среди пензенцев социологического опроса, чтобы понять, какие проблемы особенно волнуют жителей города. Информагентство также решило запустить в своей группе соцсети «ВКонтакте» голосование, чтобы выяснить, какие вопросы являются наиболее острыми и актуальными для горожан.

" data-title="Какие проблемы больше всего волнуют пензенцев? Результаты опроса — Пенза-пресс, рунет за день">

Одной из первых инициатив Андрея Лузгина, озвученных в должности мэра, стало проведение среди пензенцев социологического опроса, чтобы понять, какие проблемы особенно волнуют жителей города. Информагентство также решило запустить в своей группе соцсети «ВКонтакте» голосование, чтобы выяснить, какие вопросы являются наиболее острыми и актуальными для горожан.

Для ответа на вопрос «Какие из проблем в Пензе вас больше всего волнуют?» было предложено восемь вариантов. Пункты, по большей части, были составлены на основании программы Андрея Лузгина. Также мы включили в список несколько тем, которые мэр не может напрямую курировать (к примеру, здравоохранение), но которые невозможно игнорировать в данном опросе.

В результате лидером опроса ожидаемо стал вариант «Проблемы в сфере здравоохранения — дефицит кадров, очереди в больницах и т. д.», за него проголосовали 46% человек. Второе место поделили три варианта, каждый из них набрал по 38% голосов: «Мало комфортных общественных пространств, неблагоустроенные дворы», «Изношенные водопроводные сети» и «Проблемы в сфере ЖКХ — отопление, водоснабжение, капремонт и т. д.»;

Чуть меньше голосов — 34% - набрал вариант «Проблема с общественным транспортом». 24% пензенцев считают главной проблемой в Пензе «Состояние дорог» либо «Недостаточно развитую культурную жизнь, плохо организованный досуг», 12% - «Доступность объектов городской инфраструктуры для жителей отдаленных районов».

Отметим, что проблемам, связанным с изношенными сетями, недостатком комфортных пространств в городе, с транспортом и многими другими аспектами, влияющими на качество жизни пензенцев, Андрей Лузгин уделил в своей программе большое внимание.

«С моей точки зрения, в будущем Пенза — комфортный город, где во главу угла ставятся потребности всех жителей, бизнеса, активистов, где безопасно растить детей, где все, вне зависимости от места жительства, получают доступ к разным услугам, где растут доходы граждан, увеличивается число рабочих мест. Это основа работы областной и городской властей. Наша основная задача — сделать так, чтобы все мы хотели продолжать жить в нашем городе и знали, как улучшить его», — рассказал он депутатам на сессии Гордумы.

Надеемся, что новому мэру Пензы удастся справиться с решением всех проблем, которые находятся в его компетенции.

Андрея Лузгина избрали главой администрации Пензы 25 октября. На эту должность претендовали четыре человека, а процесс избрания в городской Думе длился около 2,5 часов. Кандидатуру Андрея Лузгина поддержало большинство народных избранников.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...