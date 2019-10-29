Валерия попросила пензенцев поддержать проект «Новые берега»

«Эти энтузиасты занимаются вопросами детей-сирот с ограниченными возможностями, их социализацией, обучением
На территории поместья планируется построить пекарню, столярную мастерскую по производству мебели для инвалидов, автомойку самообслуживания, прачечную для организаций общепита, птичник и другие производственные объекты, а также кафе и кинотеатр на 100 мест. По замыслу авторов, на производстве и в сфере услуг смогут трудоустроиться инвалиды», — рассказала Валерия на своей странице в Instagram.
Певица сообщила о своем намерении поддержать проект, а также обратилась к пензенцам.
«Дорогие мои, приходите 1 ноября на концерт «Новые берега» (0+) в ККЗ «Пенза» с участием деятелей культуры города, организованный «Кварталом Луи». Купив билет на это мероприятие, вы внесете неоценимый вклад в важное дело — строительство городка для молодых людей с ограниченными возможностями», — отметила она.
Певица Валерия прилетела в Пензу 28 октября, здесь состоялся ее сольный концерт. Ее сопровождал супруг Иосиф Пригожин.
Ранее Павел Воля также обратился к своим пензенским поклонникам и попросил поддержать строительство арт-поместья «Новые берега».