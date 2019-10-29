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Валерия попросила пензенцев поддержать проект «Новые берега»

29 октября в 10:29 222 просмотра
«Квартал Луи».

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Певица Валерия встретилась в Пензе с представителями общественной организации «Квартал Луи».

«Эти энтузиасты занимаются вопросами детей-сирот с ограниченными возможностями, их социализацией, обучением и т. д. В прошлом году в Пензенской области началось строительство уникального арт-поместья «Новые берега», которое включает в себя 10 домов с 55 квартирами, рассчитанными на 80 человек.

На территории поместья планируется построить пекарню, столярную мастерскую по производству мебели для инвалидов, автомойку самообслуживания, прачечную для организаций общепита, птичник и другие производственные объекты, а также кафе и кинотеатр на 100 мест. По замыслу авторов, на производстве и в сфере услуг смогут трудоустроиться инвалиды», — рассказала Валерия на своей странице в Instagram.

Певица сообщила о своем намерении поддержать проект, а также обратилась к пензенцам.

«Дорогие мои, приходите 1 ноября на концерт «Новые берега» (0+) в ККЗ «Пенза» с участием деятелей культуры города, организованный «Кварталом Луи». Купив билет на это мероприятие, вы внесете неоценимый вклад в важное дело — строительство городка для молодых людей с ограниченными возможностями», — отметила она.

Певица Валерия прилетела в Пензу 28 октября, здесь состоялся ее сольный концерт. Ее сопровождал супруг Иосиф Пригожин.

Ранее Павел Воля также обратился к своим пензенским поклонникам и попросил поддержать строительство арт-поместья «Новые берега».

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B4LT2J8IqWH/

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