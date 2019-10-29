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Иосиф Пригожин показал, как Валерия готовилась к концерту в Пензе

29 октября в 11:05 238 просмотров
, снимая в гримерке видео.

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Продюсер Иосиф Пригожин мешал певице Валерии собраться с мыслями перед выступлением в Пензе, снимая в гримерке видео.

Ролик муж звезды опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Пенза перед выходом на сцену. Ради эксклюзивного репортажа и лайков мешаю Валерии готовиться к концерту в гримерке. Вот она — жизнь инстаграмщика», — пошутил Иосиф Пригожин.

Валерия попросила мужа не отвлекать ее, так как она волновалась и боялась что-нибудь забыть. Пользователи в комментариях поддержали певицу, отметив, что перед выходом на сцену лучше побыть одной.

Напомним, Валерия прилетела в Пензу 28 октября на свой сольный концерт, ее сопровождал супруг Иосиф Пригожин. В городе певица пообедала с родителями рэпера Егора Крида и встретилась с представителями общественной организации «Квартал Луи». После она записала ролик в поддержку строительства «Новых берегов».

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B4K3_-Co_uK/

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