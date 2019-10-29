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Белозерцев поручил информировать сельхозпроизводителей о возможностях экспорта

29 октября в 16:53 122 просмотра
посетил агропромышленное предприятие в селе Никольское Кузнецкого района.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил агропромышленное предприятие в селе Никольское Кузнецкого района.

Генеральный директор АО «Восток Агро» Марат Шафиев рассказал губернатору, что сейчас в обработке находится около 14 тысяч гектаров земли.

«Три года назад были площади, заросшие кустарником, а сейчас мы сеем озимую и яровую пшеницу, просо, ячмень, кукурузу и подсолнечник. В планах — строительство молочного комплекса. Мы являемся постоянными участниками программ поддержки сельхозпроизводителей», — сообщил он.

Иван Белозерцев поручил региональному министерству сельского хозяйства организовать сопровождение нового проекта, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Я вижу у людей огромное желание работать, нужно помогать им развиваться дальше», — отметил глава региона.

Кроме того, он поручил информировать пензенских сельхозпроизводителей о возможностях поставки зерна за рубеж.

«Аграрии, производящие качественное зерно, могли бы продавать урожай более выгодно», — подчеркнул губернатор.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/192391/

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