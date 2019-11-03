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Мэр Пензы поручил установить видеонаблюдение на набережной

3 ноября в 12:04 22 просмотра

Мэр Пензы Андрей Лузгин вместе с подчиненными осмотрел ход реконструкции центра города.

Чиновники побывали на Соборной площади и прилегающих к ней улицам, где устанавливают лавочки, делают детскую зону, кладут гранитное покрытие.

Далее они посетили набережную. В рамках контракта в этом году здесь уже закончились работы. Андрей Лузгин отметил, что нужно установить систему видеонаблюдения.

«Мера нужна для обеспечения безопасности наших горожан, для профилактики вандализма. Проделана большая работа, и важно сохранить обновленную набережную в первозданном виде», — сказал он.

Также глава администрации оценил ход работ на Фонтанной площади. Здесь демонтируют старый фонтан для создания нового.

Напомним, ранее Андрей Лузгин также посетил стройплощадки школ в Арбеково.

Фотография: https://penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_provel_obezd_obektov_rekonstruktsii/, https://penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_provel_obezd_obektov_rekonstruktsii/

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