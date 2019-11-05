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Какой стала набережная в Пензе после реконструкции. ФОТОРЕПОРТАЖ

5 ноября в 14:32 242 просмотра

В Пензе закончили один из этапов реконструкции набережной реки Суры в рамках контракта. Фотокорреспондент ИА «Пенза-Пресс» Юлия Седяшева побывала на месте.

Основная часть работ завершена, набережная значительно изменилась. Но предстоит еще немало сделать. Например, на набережной планируют установить детскую площадку, скейт-парк или скалодром. Также есть идея объединить оба берега реки, сделав круговой маршрут через мосты.

Ранее мы писали, что мэр Пензы Андрей Лузгин осмотрел объект и поручил организовать систему видеонаблюдения на набережной. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности горожан и для профилактики вандализма.

Напомним, реконструкция набережной проводится в три этапа. По первому стоимостью 112 млн руб. был заключен контракт в ноябре 2016 года. Стоимость второго этапа — 100 млн руб., на третий — 105 млн рублей.

Фотографии можете посмотреть ниже.


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