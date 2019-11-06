Лузгин призвал поддерживать творческих детей

О работе в рамках национального проекта «Культура» на планерке в мэрии 6 ноября рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Она сообщила, что здание пензенского театра юного зрителя может получить федеральные средства на реконструкцию, попав в проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным. Деньги на разработку проектно-сметной документации выделены, на объекте уже начались изыскательные работы.

«Наш ТЮЗ — на хорошем счету в стране, все должно получиться», — подчеркнула Вера Фейгина.

Составной частью нацпроекта также является создание модельных библиотек.

«Была комиссия, в результате выбрали библиотеку [для создания модельной] в Пензе на проспекте Победы, 6. Во всем устраивает, но есть условие — это капремонт, соответствующий проекту. Мы занимаемся этим сейчас. От сложившейся экономии есть порядка 400 тысяч рублей, но на ПСД нужно 1 млн 300 тысяч. К 2021 году должны на библиотеку получить 5 млн рублей», — сообщила начальник управления.

Также она напомнила, что проект «Литературный привал» получил грант в 1 млн рублей.

«По продвижению чтения ведется активная работа. Мы связались с кинотеатрами, и в августе в сквере Дениса Давыдова также параллельно показывали фильмы», отметила Вера Фейгина.

По творческим людям основная позиция сейчас, по словам начальника управления, — это «Волонтеры культуры». В каждом мероприятии участвуют около 500 человек.

«В культуре — огромный потенциал для развития наших детей. Огромное количество ребят занимается в сфере допобразования. Давайте поддерживать творчество, чтобы оно не заканчивалось после выпуска из школы. Денег в рамках нацпроекта достаточно много, давайте активнее работать», — сказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.