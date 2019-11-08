Тренер пензенского «Дизеля» о разгроме «Хумо»: Во втором периоде сыграли безобразно

Тренер сурского клуба Алексей Ваулин в послематчевых интервью поделился впечатлением от игры. Он отметил мастеровитость узбекистанской команды, несмотря на то, что в Высшую лигу она заявилась только в нынешнем сезоне. Поэтому подготовка к поединку шла серьезная.

«Первый период неплохо провели, но не знаю, что случилось с командой во втором периоде — сыграли безобразно. Хоть раньше мы и проигрывали вторые периоды с большим счетом, сегодня был худший отрезок из всех подобных. В перерыве поговорили с ребятами в раздевалке», — цитирует Алексея Ваулина пресс-служба пензенского клуба.

Не оставил наставник без внимания и то, что сразу две шайбы были забиты, когда «Дизель» остался в меньшинстве.

«Мы уже смеемся, что в большинстве забить никак не можем, хотя ежедневно кропотливо работаем над этим компонентом игры, зато в меньшинстве создаем моменты. Правда, сегодня работа дала плоды — один гол, имея численное превосходство, все-таки забили», — поделился радостью тренер.

Алексей Ваулин отметил, что в третьем периоде у команды начался эмоциональный подъем. Несмотря на очевидное превосходство, тренер просил хоккеистов внимательнее действовать в обороне.

«Все равно просили ребят не попадаться на контратаки, не заигрываться в зоне соперника, сыграть по счету. При этом удалось забить еще», — подытожил Алексей Ваулин.

Напомним, впереди у «Дизеля» два выездных матча — против тояттинской «Лады» и самарского ЦСК ВВС 13 и 15 ноября соответственно (0+).