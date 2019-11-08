В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом в Арбеково

В правоохранительных органах организовали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на проспекте Строителей в Пензе.

В четверг, 7 ноября, в пензенском микрорайоне Арбеково случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России по региону в 10:30.

Около дома № 30 на проспекте Строителей 19-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-21099, сбила мужчину 1961 года рождения, который переходил дорогу.

В результате аварии пешеход получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД УМВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.