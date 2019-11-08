Экскурсия по новому двухэтажному поезду в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Тренер по гимнастике Евгения Бочкарева: Нужно влюбить в свой вид спорта
В Пензе прошел полуфинал региональной лиги КВН
Наши новости
В Сердобске водитель сбил двух детей
Пензенские инспекторы ищут очевидцев аварии на ул. Воронова
На ул. Мира «Нива» сбила женщину с ребенком
В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии в Бессоновском районе
На ул. Калинина из-за серьезного ДТП перекрыты две полосы дороги
Появилось видео смертельной аварии в Бессоновке
В Бессоновке в ДТП погибла женщина
Пензенцам не советуют ездить на ул. Володарского из-за огромной пробки
В Пензенской области сбитый пешеход умер по дороге в больницу
Лобовое под замену. На трассе под Пензой автоледи сбила лосиху

В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом в Арбеково

8 ноября в 15:14 120 просмотров
дорожно-транспортного происшествия на проспекте Строителей в Пензе.

" data-title="В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом в Арбеково — Пенза-пресс, рунет за день">

В правоохранительных органах организовали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на проспекте Строителей в Пензе.

В четверг, 7 ноября, в пензенском микрорайоне Арбеково случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России по региону в 10:30.

Около дома № 30 на проспекте Строителей 19-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-21099, сбила мужчину 1961 года рождения, который переходил дорогу.

В результате аварии пешеход получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД УМВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...