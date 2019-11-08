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В пензенском драмтеатре чествовали сотрудников органов внутренних дел

8 ноября в 17:35 234 просмотра
, 8 ноября, в зале Пензенского областного драматического театра состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России.

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В пятницу, 8 ноября, в зале Пензенского областного драматического театра состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов назвал День сотрудника органов внутренних дел самым всенародным и отметил, что до сих пор его продолжают называть Днем милиции. Он вручил почетные грамоты и благодарности губернатора сотрудникам полиции, которые отличились на службе.

«У вас очень сложная, трудная, опасная, но необходимая нашему обществу работа по поддержанию правопорядка и защите законных интересов граждан. Наш пензенский регион — один из самых спокойных в России, и за это вам — огромное спасибо от всех жителей области», — обратился к полицейским Николай Симонов.

Он пожелал собравшимся сил, здоровья и новых трудовых свершений на благо родного края.

Также коллег поздравил временно исполняющий обязанности начальника регионального УМВД РФ Сергей Голунков, добавили в пресс-центре правительства. Он сделал акцент на том, что эффективность выполнения задач зависит от того, насколько конструктивным является межведомственное взаимодействие.

Ранее благодарности полицейским вручил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/194736/

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