В пензенском драмтеатре чествовали сотрудников органов внутренних дел

В пятницу, 8 ноября, в зале Пензенского областного драматического театра состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов назвал День сотрудника органов внутренних дел самым всенародным и отметил, что до сих пор его продолжают называть Днем милиции. Он вручил почетные грамоты и благодарности губернатора сотрудникам полиции, которые отличились на службе.

«У вас очень сложная, трудная, опасная, но необходимая нашему обществу работа по поддержанию правопорядка и защите законных интересов граждан. Наш пензенский регион — один из самых спокойных в России, и за это вам — огромное спасибо от всех жителей области», — обратился к полицейским Николай Симонов.

Он пожелал собравшимся сил, здоровья и новых трудовых свершений на благо родного края.

Также коллег поздравил временно исполняющий обязанности начальника регионального УМВД РФ Сергей Голунков, добавили в пресс-центре правительства. Он сделал акцент на том, что эффективность выполнения задач зависит от того, насколько конструктивным является межведомственное взаимодействие.

Ранее благодарности полицейским вручил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.