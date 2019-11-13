Областной суд оставил без изменения приговор по делу Савина, Ширшиной и Титковой

13 ноября вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Валерия Савина, экс-замглавы администрации города Ирины Ширшиной и замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой, которая ранее работала начальником отдела подготовки решений при оформлении прав на земельные участки управления градостроительства и архитектуры мэрии.

Как ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда, оставлен без изменения приговор Ленинского районного суда города, вынесенный 28 июня.

Напомним, по мнению суда, вина Валерия Савина в совершении мошенничества объективно стороной обвинения не подтверждается, все доводы носят предположительный характер. Состава преступления нет, поэтому Валерия Савина признали невиновным.

В отношении Ирины Ширшиной часть обвинений переквалифицировали. В итоге суд, вынося приговор, учел, что у нее есть несовершеннолетние дети, положительные характеристики, хронические заболевания. Ее признали виновной в предоставлении участка Савину (в служебном подлоге) и назначили полгода исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также она не сможет занимать должности, связанные с работой в органах местного самоуправления, два года.

По обвинению в предоставлении участка еще одному гражданину (также служебный подлог) наказание для Ирины Ширшиной — аналогичное. По факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности в отношении трех граждан ей вынесли оправдательный приговор. По той же статье, но в отношении одной из фирм она должна выплатить штраф в 70 тысяч рублей, также ей запрещено два года работать чиновником. Однако от всех назначенных наказаний ее освободили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В отношении Татьяны Титковой переквалифицировали дело. Ее обвиняли в двух служебных подлогах. По каждому из них она оштрафована на 70 тысяч рублей с запретом два года работать чиновником. Но из-за истечения сроков давности от наказания ее освободили.