Установлена личность сбитого на ул. Ростовской пешехода

Предварительно установлено, что сигнал об аварии в пензенском микрорайоне Терновка поступил на пульт дежурного в 8 часов утра. 59-летний водитель автомобиль Mitsubishi сбил пешехода — мужчину 65 лет. В результате пострадавшего доставили в больницу.
«По факту случившегося организована проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального упралвения.
Напомним, кадр с места происшествия был опубликован в социальной сети.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.