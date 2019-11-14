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Установлена личность сбитого на ул. Ростовской пешехода

14 ноября в 12:33 120 просмотров
, которое случилось 14 ноября на улице Ростовской.

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В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 14 ноября на улице Ростовской.

Предварительно установлено, что сигнал об аварии в пензенском микрорайоне Терновка поступил на пульт дежурного в 8 часов утра. 59-летний водитель автомобиль Mitsubishi сбил пешехода — мужчину 65 лет. В результате пострадавшего доставили в больницу.

«По факту случившегося организована проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального упралвения.

Напомним, кадр с места происшествия был опубликован в социальной сети.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.


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