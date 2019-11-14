В пензенском УГИБДД рассказали о жестком задержании водителя на ГПЗ-24

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали инцидент, произошедший 14 ноября в микрорайоне ГПЗ-24.

Напомним, в Сети появилось видео с моментом жесткого задержания водителя автомобиля Geely Emgrand на улице Измайлова. К иномарке, стоящей поперек дороги, подъехали две машины с символикой правоохранительных органов. Из них вышли полицейские, которые с силой вытащили шофера на улицу и посадили в патрульную машину.

Выяснилось, что около дома № 18в на улице Антонова сотрудник полиции подал водителю жест об остановке, однако тот его проигнорировал и продолжил езду. Информацию об этом передали в дежурную часть Госавтоинспекции.

Через пять минут около дома № 41 на улице Измайлова патрульные автомобили полиции и Росгвардии перекрыли нарушителю проезд. Водитель заблокировал двери, поэтому инспектор ДПС попытался разбить переднее левое стекло. Видимо, испугавшись за сохранность транспортного средства, шофер сам опустил стекло и открыл дверь.

«На основании Федерального закона «О полиции» инспектор ДПС применил в отношении указанного водителя физическую силу и сопроводил его в патрульный автомобиль», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

У водителя, мужчины 1973 года рождения, имелись явные признаки алкогольного опьянения, которое было установлено в ходе освидетельствования. Отказ остановиться, наличие спиртного в крови и отсутствие страховки стали основанием для составления административных протоколов.

«Транспортное средство задержано и помещено на специализированную площадку», — подытожили в отделе пропаганды.