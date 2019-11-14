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Мэр Пензы указал на снижение качества воды и рост количества порывов

14 ноября в 16:07 132 просмотра
, на котором присутствовали представители ООО «Горводоканал».

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Вопрос обеспечения населения Пензы качественной водой подняли на совещании с представителями ресурсоснабжающих организаций, на котором присутствовали представители ООО «Горводоканал».

Мэр Пензы Андрей Лузгин напомнил, что компании участвуют в инвестиционных программах, что позволяет снизить число аварий на сетях и повысить качество услуг, когда ресурс поставляется без перебоев. Однако есть направления, по которым ведется недостаточная работа.

«Качество воды из крана стало хуже, порывы на сетях водоснабжения происходят чаще, что влечет за собой отключения воды и недовольство граждан. Решение этих проблем должно быть результатом реализации инвестпрограммы», — заявил градоначальник.

Напомним, 14 ноября жители Севера остались без воды из-за утечки на улице Депутатской, 5.

По словам представителя ООО «Горводоканал», в 2019 году было заменено более 10 километров сетей путем демонтажа существующих коммуникации специальным оборудованием. Это сказалось на объемах ремонта — в 2018-м заменили всего 3−4 километра. В 2020-м цифра должна возрасти — планируется проложить не менее 12 километров сетей. Первые в очереди — самые ветхие участки, где порывы случаются чаще всего.

«Синхронизируйте работы с ремонтом полотна, чтобы не вести «раскопки» на свежепостроенных дорогах. Обращайте внимание на качество восстановления дорожного покрытия, особенно это касается «Горводоканала». Культура производства работ низкая — приезжает техника, разрушает газон вокруг места утечки, вывозит грязь на асфальт, разрытие затем засыпается щебнем, и только спустя несколько дней появляется асфальт. Не допускайте подобных ситуаций», — нацелил глава городской администрации.

Параллельно «Горводоканал» строит сооружение повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка. Так сократятся потери ресурса до 8 млн кубометров в год, а на природу не будет оказываться такое негативное воздействие. Объект сдадут до конца года.

В Арбеково продолжаются работы на насосной станции третьего подъема, к которому подключатся дома в 6-м, 7-м и 8-м микрорайонах, пояснили в пресс-службе мэрии.

Фотография: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/v_administratsii_obsudili_plany_po_kapitalnomu_remontu_inzhenernykh_setey/

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