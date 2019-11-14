В 2020 году в Пензе планируют заменить около 8 км теплосетей

Результаты проделанной работы и намерения АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» обсудили на совещании в мэрии.

В 2019 году в Пензе заменили или провели капитальный ремонт на восьми километрах теплосетей. В 2020-м планируется выполнить аналогичный объем. Проделанная работа дала результаты — количество аварий на теплосетях сократилось.

Если позволяли условия, рабочие обращались к методу горизонтально направленного бурения. Это особенно актуально при проведении ремонта в границах проезжей части, когда вскрывать асфальтное покрытие крайне нежелательно.

Перед началом отопительного сезона на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» провели ремонт и другие подготовительные мероприятия.

Эти данные были озвучены на совещании в мэрии. Стороны договорились о дальнейшем развитии инженерных сетей и обсудили возведение объектов, которые будут обслуживать новостройки.

Напомним, также доклад представили в ООО «Горводоканал».