В Пензе стартовало голосование за территории для благоустройства

В Пензе утром 15 ноября началось голосование (12+) по выбору территорий, которые могут быть благоустроены в 2020 году.

Мэр Пензы Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин отдали свои голоса в лицее современных технологий управления № 2.

Владимир Мутовкин выбрал Фонтанную площадь.

«Это знаковое место для нас, я его давно помню, какой оно популярностью пользовалось. Это все надо восстанавливать и возрождать. Тем более, что недалеко от этого места — храм. Думаю, от этого центр города только выиграет», — отметил он.

Его поддержал мэр, который также отдал голос за Фонтанную площадь.

«Нам нужно заканчивать благоустройство центра города, улицы Московской. Как отметил президент, именно гражданам пользоваться той средой, в которой они живут. Поэтому позиция всех людей нам важна. На мой взгляд, центральная часть города — самая важная и приоритетная. Деньги, которые уже выделены, пойдут на это. Решение о финансировании будет исходить из того, как проголосуют горожане», — пояснил Андрей Лузгин.

Он отметил, что голосование началось в 8:00 и это, по его мнению, самое удобное время для голосования, потому что родители приводят детей в школу и заодно голосуют. Мэр подчеркнул, что чем больше граждан выразит свое мнение, тем будет лучше.

«Также не нужно забывать и о микроскверах. Наши зеленые зоны зарастают американским кленом. С одной стороны, у нас город зеленый, с другой — часть деревьев уже старые. Нужно заниматься тем, чтобы город становился удобным и комфортным», — подытожил Андрей Лузгин.

Напомним, голосование стартовало в 8:00, закончится оно в 19:00. Выбрать объект для благоустройства может гражданин РФ старше 14 лет, проживающий в Пензе. Предъявив документ, удостоверяющий личность, участник опроса получит бюллетень, распишется за него в соответствующем списке, а также даст согласие на обработку персональных данных. Заполненный бюллетень нужно отдать члену территориальной счетной комиссии.

Благоустройство будет проходить в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.