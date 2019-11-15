Пензенские новости и программы можно будет смотреть на федеральном канале

С 29 ноября передачи и новости пензенского «Экспресса» можно будет смотреть на «Общественном телевидении России» (ОТР). В настоящее время идет настройка оборудования, необходимого для осуществления региональных врезок на федеральном канале.

Об этом сообщил генеральный директор медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов.

«У нас полным ходом идет монтаж, подключение и настройка оборудования для трансляции сигнала телеканала «Экспресс» на федеральном канале. Выход в эфир нашего телеканала в сетке ОТР запланирован на 29 ноября», — написал он на своей странице в Facebook 14 ноября.

Отметим, что все оборудование, которое будет обеспечивать региональные врезки, предоставлено ОТР. Его установку и наладку производят технические специалисты федерального телеканала. Канал доставки сигнала от «Экспресса» до областного радиотелевизионного передающего центра, который будет его формировать и распространять по Пензенской области, обеспечивает компания «Ростелеком».

Кроме того, Виктор Рубцов пояснил, что в аналоговом вещании продукция телеканала «Экспресс» в Пензе транслироваться не будет. В районах области, где оно еще сохранилось, как только станет возможным, тоже полностью уйдут от аналога в пользу цифрового вещания.

«Также мы обсуждали вопрос о выходе на спутниковое телевидение и пришли к выводу о нецелесообразности этого. Это не окончательное решение, но пока работать в этом направлении мы не планируем. Переходим на цифру и в интернет», — подытожил руководитель медиахолдинга.

Напомним, в начале октября стало известно о том, что «Экспресс» будет выходить на федеральном канале ОТР, его можно найти на «девятой» кнопке. Как рассказал начальник программно-технического отдела медиахолдинга «Экспресс» Артур Трошин, запланирована пятичасовая врезка пензенских программ.

«Врезка нашего канала начнется 29 ноября в 6:00 по местному времени. Утренний блок будет идти до 9:00. На канале ОТР зритель увидит программу «Утро на Экспрессе» (12+), где будут все рубрики, которые идут на «21 кнопке», в том числе — полюбившийся зрителям гороскоп, прогноз погоды, местные новости.

Вечерний блок — с 17:00 до 19:00. В нем вы увидите авторские программы телеканала «Экспресс», информационную программу «События» (16+) — в 18:00. В выходные — развлекательные программы, в том числе по воскресеньям — программу «Одноклассники» (16+)», — рассказал он.

Артур Трошин напомнил жителям Пензенской области о технических работах по перенастройке сети цифрового эфирного телевещания, которые запланированы на ночь с 18 по 19 ноября. Это может коснуться каналов первого мультиплекса, куда как раз входит ОТР.

«Если у вас пропали два или три канала, вам необходимо отключить телевизионную приставку, которая принимает мультиплекс, перезагрузить ее и запустить автоматический поиск. Большинство приставок перестраиваются автоматически и никаких дополнительных настроек не нужно», — отметил начальник программно-технического отдела медиахолдинга «Экспресс».