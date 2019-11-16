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В голосовании за объекты для благоустройства приняли участие около 46 тыс человек

16 ноября в 12:15 142 просмотра
, которые предлагается благоустроить в рамках специальной программы. Как сообщает пресс-служба мэрии, свое мнение высказали 45 897 человек.

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В Пензе подвели предварительные итоги голосования за территории, которые предлагается благоустроить в рамках специальной программы. Как сообщает пресс-служба мэрии, свое мнение высказали 45 897 человек.

Голосование проходило весь день 15 ноября в зданиях районных администраций и на ряде других площадок. Его окончательные результаты пока не известны — еще идет подсчет голосов. Итоги обещают объявить в течение трех дней.

«Объект, который получит наибольшее число голосов жителей, будет благоустроен в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды», — отмечают в городской администрации.

На голосование были представлены более 40 объектов. В прошлом году победителем стала набережная Суры. Как достопримечательность Пензы выглядит сейчас, можно узнать в нашем специальном фоторепортаже.

Напомним, свое мнение в рамках этого мероприятия высказали первые лица города. Фоторепортаж с места голосования можно увидеть ниже или по ссылке.


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