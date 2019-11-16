Дольщики «Солнечного города» получат компенсацию

В Пензенской области дольщики ЖК «Солнечный город» , стоившийся в Богословке, получат компенсационные выплаты.

Такое решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, сообщает пресс-центр областного правительства. Также выплаты получат проекты 11 застройщиков в Республике Саха (Якутия), Саратовской области, Ленинградской области, Красноярском крае, Орловской области, Ивановской области. Всего 30 домов.

Это позволит восстановить права 3,5 тысяч дольщиков. Объем финансирования на выплаты — 5,7 млрд руб. (федеральный бюджет + региональный + компенсационный фонд)

«В каждом конкретном случае размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах», — отмечают в пресс-центре.

Решение о завершении строительства принято в отношении 26 домов в Нижегородской и Ленинградской областях. Потребуется 4,25 млрд руб.

«Еще порядка 250 домов будут вынесены на Наблюдательный совет до конца года», — отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун.

В целом, на этот год фонду на помощь дольщикам заложили 16 млрд рублей.