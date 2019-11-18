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В пензенской ГИБДД прокомментировали ДТП с пешеходом в Арбеково

18 ноября в 13:20 736 просмотров
, которое случилось в Арбеково.

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В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, которое случилось в Арбеково.

Напомним, около полудня на пешеходном переходе в районе дома № 17Б на улице Минской сбили женщину. ДТП совершил 50-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai. В результате аварии 67-летнюю пострадавшую доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов быть внимательными на дороге, а водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272037%2Falbum-156022223_00%2Frev

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