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Эксклюзивные фото и видео с места падения машины в кипяток в Пензе

19 ноября в 11:55 2688 просмотров
, которая случилась утром 19 ноября в микрорайоне Север.

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Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» выехал на место страшной трагедии, которая случилась утром 19 ноября в микрорайоне Север.

В настоящее время на улице Аустрина, где произошел обвал асфальта и в яму упал автомобиль «Лада Ларгус», работают специалисты МЧС, полицейские, а также следователи. Участок на стоянке у магазина огорожен. Напомним, в результате инцидента погибли два человека. Одного из них уже увезли, тело второго лежит накрытым рядом с машиной.

По словам руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Пензенской области Максима Смирнова, на данным момент удалось установить личность только одного погибшего.

Ожидается прибытие директора филиала «Мордовский» группы компаний «Т Плюс» Андрея Ванина, поскольку под землей в месте обвала находились инженерные сети. Автомобиль, упавший в яму, оказался в кипятке.

Сигнал о падении автомобиля «Лада Ларгус» в яму на улице Аустрина, 37 поступил на пульт дежурного регионального ГУ МЧС в 9:40. Провал, в который угодила машина, образовался в асфальте на стоянке у магазина.

Первыми о случившемся сообщили пользователи соцсети.

Фотография: Фото Юлии Кадниковой

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