В Пензе монтируют новогоднюю елку
Танцевальный турнир «Хрустальный вальс»
Отзыв на роман Харуки Мураками «Убийство командора»
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Появились данные о погибших при провале машины в яму с кипятком в Пензе
Прокуратура проводит проверку по факту ЧП в Пензе
В «Т Плюс» прокомментировали трагедию на Севере
Эксклюзивные фото и видео с места падения машины в кипяток в Пензе
В пензенском МЧС предоставили фото с места трагедии на Севере
В пензенском МЧС прокомментировали трагедию на Севере
Пьяная пензячка разбила мужчине лицо бутылкой
В Кузнецке почти месяц ищут 43-летнего Олега Сержантова
В селе под Пензой сгорел дом
В МЧС назвали предварительную причину пожара в Кузнецке

В пензенском Следкоме прокомментировали трагедию на Севере

19 ноября в 12:04 2024 просмотра

Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» получил официальный комментарий о трагедии в микрорайоне Север у руководителя отдела криминалистики регионального СУ СК РФ Максима Смирнова.

Представитель регионального управления Следкома уточнил, что по факту гибели людей в результате падения автомобиля в яму на улице Аустрина, 37, было возбуждено уголовное дело, начата проверка.

«По предварительным данным, погибшие сварились в кипятке. Точные причины случившегося установят следователи», — заявил Максим Смирнов.

Возраст погибших не уточняется, но известно, что это были взрослые мужчины.

Напомним, из-за обвала асфальта образовалась яма, в которую угодил автомобиль «Лада Ларгус». Машина оказалась в кипятке, поскольку под землей проходили инженерные сети.

Больше фото и видео с места смотрите здесь.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...