В пензенском Следкоме прокомментировали трагедию на Севере

Представитель регионального управления Следкома уточнил, что по факту гибели людей в результате падения автомобиля в яму на улице Аустрина, 37, было возбуждено уголовное дело, начата проверка.
«По предварительным данным, погибшие сварились в кипятке. Точные причины случившегося установят следователи», — заявил Максим Смирнов.
Возраст погибших не уточняется, но известно, что это были взрослые мужчины.
Напомним, из-за обвала асфальта образовалась яма, в которую угодил автомобиль «Лада Ларгус». Машина оказалась в кипятке, поскольку под землей проходили инженерные сети.
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