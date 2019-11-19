В пензенском Следкоме прокомментировали трагедию на Севере

Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» получил официальный комментарий о трагедии в микрорайоне Север у руководителя отдела криминалистики регионального СУ СК РФ Максима Смирнова.

Представитель регионального управления Следкома уточнил, что по факту гибели людей в результате падения автомобиля в яму на улице Аустрина, 37, было возбуждено уголовное дело, начата проверка.

«По предварительным данным, погибшие сварились в кипятке. Точные причины случившегося установят следователи», — заявил Максим Смирнов.

Возраст погибших не уточняется, но известно, что это были взрослые мужчины.

Напомним, из-за обвала асфальта образовалась яма, в которую угодил автомобиль «Лада Ларгус». Машина оказалась в кипятке, поскольку под землей проходили инженерные сети.

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