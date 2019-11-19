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В «Т Плюс» прокомментировали трагедию на Севере

19 ноября в 12:07 594 просмотра
«Т Плюс» дало официальный комментарий ИА «Пенза-Пресс» по поводу трагедии, которая произошла утром 19 ноября в микрорайоне Север в Пензе.

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Руководство «Т Плюс» дало официальный комментарий ИА «Пенза-Пресс» по поводу трагедии, которая произошла утром 19 ноября в микрорайоне Север в Пензе.

«Ремонт на месте происшествия не проводился, участок полностью был в работе. Ограничений потребителей не было.

Проводимый сегодня плановый и профилактический обход тепловых сетей не показал никаких отклонений от нормы, в составе бригады был начальник данного участка.

Необходимо отметить, что в период подготовки к осенне-зимнему периоду были проведены все необходимые диагностические испытания: гидравлические, температурные. И магистраль эти испытания выдержала», — сообщили представители компании.

В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии. Ведутся необходимые мероприятия, временно ограничена подача теплоносителя потребителям, в зоне ограничения — три школы, три детских сада и 67 многоквартирных домов. Подача тепла будет восстановлена до 20 часов 19 ноября.

«Т Плюс» приносит искренние соболезнования семьям погибших, им будет оказана вся необходимая помощь", — отметили представители организации.

Напомним, на улице Аустрина произошел обвал асфальта, в образовавшуюся яму с кипятком упал автомобиль «Лада Ларгус». В результате инцидента погибли два человека.

Видео и фото с места трагедии — здесь и здесь.


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