В «Т Плюс» прокомментировали трагедию на Севере

«Ремонт на месте происшествия не проводился, участок полностью был в работе. Ограничений потребителей не было.
Проводимый сегодня плановый и профилактический обход тепловых сетей не показал никаких отклонений от нормы, в составе бригады был начальник данного участка.
Необходимо отметить, что в период подготовки к осенне-зимнему периоду были проведены все необходимые диагностические испытания: гидравлические, температурные. И магистраль эти испытания выдержала», — сообщили представители компании.
В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии. Ведутся необходимые мероприятия, временно ограничена подача теплоносителя потребителям, в зоне ограничения — три школы, три детских сада и 67 многоквартирных домов. Подача тепла будет восстановлена до 20 часов 19 ноября.
«Т Плюс» приносит искренние соболезнования семьям погибших, им будет оказана вся необходимая помощь", — отметили представители организации.
Напомним, на улице Аустрина произошел обвал асфальта, в образовавшуюся яму с кипятком упал автомобиль «Лада Ларгус». В результате инцидента погибли два человека.