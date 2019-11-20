Всем мамам посвящается -2. Известные пензенцы рассказали о самых близких людях

Самые яркие, самые трогательные и самые добрые эмоции нам дарит семья. В календаре много дат, посвященных родным — День внуков, День братьев и сестер, День отца. Но самым главным и популярным праздником остается День матери. Накануне даты мы попросили известных людей рассказать, какие вдохновляющие поступки совершали для них мамы. Совместное шитье нарядов к школьным праздникам, дорогой подарок во времена дефицита и совместная «операция» по спасению щенков.

Елена Столярова , уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области

Моей мамы нет уже семь лет, но тем острее ощущается ее отсутствие, и вспоминаются дни, когда она была рядом. Особенно хорошо помню, как мы вместе к каждому школьному празднику делали наряды. Тогда не было подходящих материалов. Для костюма к осеннему балу мы использовали марлю: красили ее, посыпали битыми елочными игрушками. А на новый год я всегда была Снегурочкой, и мама сшила мне из голубого атласа костюм, отделав его ватой. На выпускной платье мама тоже шила мне своими руками. Когда я была ребенком, детство мое всегда сопровождалось ее заботливым отношением. У каждой мамы с дочкой должна быть такая теплая связь.

Алексей Нетесанов , бодибилдер , обладатель титула « Мистер Вселенная»

Мои родители работали и на двух, и на трех работах. И папа, и мама порой трудились в две смены. И мне очень хорошо запомнилось, как мама после двух рабочих смен всегда приносила булочки — какими вкусными они были! Никогда не пропускала. Такая у нас сложилась традиция.

Елена Лобанкина , PR-менеджер проекта « Литературный привал»

Я — ребенок из 90-х, жизнь в провинции тогда была непростой. Тогда только-только стала появляться разная бытовая техника. Обычный фен мне казался тогда десятым айфоном! Как мне его хотелось! Но у мамы не попросила, знала, что взять неоткуда. В день моего рождения мама предложила мне попробовать отгадать, что лежит в праздничной коробке. Я предположила, что в ней ночная рубашка… И представляете мою радость, когда я нашла в ней фен — белый, маленький, с насадкой-диффузором! Где тогда мама деньги взяла, ведь им зарплату не выдавали по полгода, я не знаю. Мама — мой первый помощник и мой берег. Я ей очень благодарна за все.

Дарья Жалнина , исполнительный директор фонда « Рука помощи бездомным животным»

Моя мама вместе со мной ухаживала за щенками из теплотрассы, и даже забрала одного из них к нам домой, после того как все его братья и сестра нашли себе хозяев. Через какое-то время мы его тоже пристроили. Мне тогда было 17 лет. Я очень любила зверей и была безумно рада, что мама так меня поддержала.

Екатерина Шнайдер , начальник департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области

Все, что для меня делает мама, трогает до глубины души. Этот человек посвятил свою жизнь нам. В семье нас двое — я и мой старший брат. И главным для нее была не работа или карьера, главным было правильно воспитать детей. Сейчас мама продолжает меня поддерживать. Теперь она помогает мне в воспитании детей. Водит их на кружки и в музыкальную школу.

Николай Шаповалов , актер пензенского драматического театра

Мою маму зовут Вера. Ее имя очень созвучно с отношением ко мне и к моим братьям. По маминой линии у меня 16 братьев и сестер. Все они жили в другой области. Когда мы их навещали, мама всегда приезжала с гостинцами. Она привозила племянникам и племянницам огромные коробки со сгущенкой, апельсинами. Каждому вручала по коробке конфет. И, наверное, эту доброту и веру в людей именно мама мне привила. Бывали черные полосы в жизни, но мама всегда верит до последнего в хорошие качества. Ее вера очень помогает мне в жизни.

Мария Гаврюшина , председатель пензенского отделения « Российского детского фонда»

Одним из самых ярких воспоминаний стал мамин подарок к одному из моих дней рождений. Сейчас уже и не помню, сколько лет мне исполнялось, но подарок запомнился на всю жизнь! Мама купила мне куклу — немецкую, с настоящими волосами и платьем, большую. Такие игрушки были большой редкостью. И где она такую нашла — для меня тоже навсегда осталось загадкой. Она купила ее и спрятала в шкаф, но я нашла! Целую неделю залезала в него, чтобы полюбоваться куклой.

День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В этом году один из самых добрых праздников выпадает на 24 ноября. До даты осталось еще несколько дней. Проведите эти выходные вместе с любимыми мамами, поблагодарите их за внимание и тепло, которое они дарят. Редакция ИА «Пенза-Пресс» желает всем мамам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Виктория Сысоева

Материал, в котором отзывами о своих мамах поделились зампред Олег Ягов, певица Виктория Макарская, общественница Мария Львова-Белова и другие, можно прочитать ЗДЕСЬ.