С гололедом из-за прорыва на ул. Володарского борются сотрудники «Пензадормоста»

В пресс-службе администрации города ранее сообщили, что над ликвидацией аварии работают сотрудники ресурсоснабжающей организации. Также в мэрии добавили, что на участке организовано дежурство спецтехники МУП «Пензадормост».
«Для предотвращения обледенения проезжей части в районе утечки периодически проводится обработка дороги противогололедными материалами», — уточняется в сообщении.
Добавим, что дорожная обстановка в центре города остается крайне напряженной. Затруднено движение по улицам Володарского, Кураева, Красной, Кирова, Лермонтова, Максима Горького и мосту имени ФУ БХУХО.