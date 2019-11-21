Арбековская застава пополнила список новогодних площадок Пензы
Открытие финала всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в Пензе
Праздник чтения. В Пензе стартовала межрегиональная книжная выставка-ярмарка
«История про гнилые трубы». Кто виноват в трагедии на ул. Аустрина в Пензе?
Наши новости
В Пензе из-за утечки перекрыли дорогу на ул. Кураева
В «Горводоканале» прокомментировали сообщения об утечке в центре Пензы
В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в Лунинском районе
СМИ сообщают о смерти бывшего зампреда правительства Пензенской области
Следователи опубликовали фото с места смертельного пожара в Каменке
На ул. Аустрина ликвидировали повреждение на теплотрассе
Появилась видеозапись пожара в Маньчжурии, в котором пострадал мужчина
Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование трагедии в Пензе
В Пензе из горящего дома спасли мужчину
В пожарно-спасательном центре рассказали о трагедии на ул. Аустрина

С гололедом из-за прорыва на ул. Володарского борются сотрудники «Пензадормоста»

21 ноября в 09:40 444 просмотра
, 21 ноября, на улице Володарского в Пензе произошел прорыв на сетях ООО «Горводоканал». Разлившаяся вода быстро превращается в лед и на проезжей части ﻿образуется каток ﻿.

" data-title="С гололедом из-за прорыва на ул. Володарского борются сотрудники «Пензадормоста» — Пенза-пресс, рунет за день">

Утром в четверг, 21 ноября, на улице Володарского в Пензе произошел прорыв на сетях ООО «Горводоканал». Разлившаяся вода быстро превращается в лед и на проезжей части ﻿образуется каток ﻿.

В пресс-службе администрации города ранее сообщили, что над ликвидацией аварии работают сотрудники ресурсоснабжающей организации. Также в мэрии добавили, что на участке организовано дежурство спецтехники МУП «Пензадормост».

«Для предотвращения обледенения проезжей части в районе утечки периодически проводится обработка дороги противогололедными материалами», — уточняется в сообщении.

Добавим, что дорожная обстановка в центре города остается крайне напряженной. Затруднено движение по улицам Володарского, Кураева, Красной, Кирова, Лермонтова, Максима Горького и мосту имени ФУ БХУХО.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272235%2Falbum-156022223_00%2Frev, https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=trf%2Ctrfe&ll=45.032592%2C53.184686&z=14

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...