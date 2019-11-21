С гололедом из-за прорыва на ул. Володарского борются сотрудники «Пензадормоста»

Утром в четверг, 21 ноября, на улице Володарского в Пензе произошел прорыв на сетях ООО «Горводоканал» . Разлившаяся вода быстро превращается в лед и на проезжей части ﻿образуется каток ﻿ .

В пресс-службе администрации города ранее сообщили, что над ликвидацией аварии работают сотрудники ресурсоснабжающей организации. Также в мэрии добавили, что на участке организовано дежурство спецтехники МУП «Пензадормост».

«Для предотвращения обледенения проезжей части в районе утечки периодически проводится обработка дороги противогололедными материалами», — уточняется в сообщении.

Добавим, что дорожная обстановка в центре города остается крайне напряженной. Затруднено движение по улицам Володарского, Кураева, Красной, Кирова, Лермонтова, Максима Горького и мосту имени ФУ БХУХО.