В России рассмотрят законопроект о выплате маткапитала за четвертого ребенка

В настоящий момент маткапитал выплачивается семьям, где с 1 января 2077 года родился или был усыновлен второй либо последующий ребенок. Данная мера поддержки единовременная.

Сергей Иванов предложил выплачивать материнский капитал семьям при рождении четвертого малыша, даже если они уже воспользовались этим правом ранее, пишет РИА Новости.

Предполагается, что законопроект будет распространяться на детей, родившихся после 1 января 2019 года.

Ранее мы писали, что средства материнского капитала теперь могут использовать для строительства жилых домов на садовых участках. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.