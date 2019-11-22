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Областная прокуратура назвала одну из возможных причин трагедии на ул. Аустрина

22 ноября в 16:02 260 просмотров
, который привел к трагическим последствиям.

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Старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова рассказала о результатах проверки относительно обстоятельств и причин порыва трубопровода горячей воды на ул. Аустрина, который привел к трагическим последствиям.

По словам официального представителя облпрокуратуры, в ходе проверки было установлено, что размыв грунта на территории, прилегающей к магазину в районе дома № 37 на ул. Аустрина, произошел «в результате порыва трубопровода «Магистральная тепловая сеть № 17» диаметром 500 мм с теплоносителем температурой 75С». Обрушилось асфальтовое покрытие, и в яму попал автомобиль «Лада Ларгус» с двумя мужчинами, оба погибли.

«Установлено, что в 2018 году на основании договора с АО «Т плюс Теплосеть Пенза» экспертная организация ООО «КАН» (г. Уфа) провела экспертизу промышленной безопасности на техническое устройство «Трубопровод горячей воды «Магистральная тепловая сеть № 17». По его итогам выдано заключение с выводами о соответствии технического устройства требованиям промышленной безопасности. В ходе экспертизы критические утончения толщины стенки трубопровода обнаружены не были», — сообщила телеканалу «Экспресс» Светлана Артамонова.

По итогам проверки органов прокуратуры выяснилось, что толщина стенок трубы в месте прорыва — от 2 до 4 мм, что не соответствует выводам экспертизы.

«Таким образом, оказание экспертной организацией ООО «КАН» услуги ненадлежащего качества, не отвечающей требованиям безопасности, стало одной из причин непроведения своевременных ремонтно-восстановительных работ, что привело к разрушению трубопровода и человеческим жертвам», — отметила старший помощник облпрокурора.

Материалы прокурорской проверки 21 ноября направили в областное СУ СКР для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.3 ст 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Органы прокуратуры продолжают выяснять обстоятельства и причины аварии, добавила Светлана Артамонова.

Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что расследование дела находится на контроле центрального аппарата СКР.


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