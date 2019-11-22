Минсельхоз России по итогам 10 месяцев 2019 года отметил Пензенскую область в числе регионов РФ с наиболее высокими средними надоями в расчете на одну корову.

В пресс-службе регионального минсельхоза уточнили, что были учтены надои в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Всего за период с января по октябрь объем производства молока составил 14,144 млн тонн — на 3,8% больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Средний надой в организациях, не относящихся к субъектам малого бизнеса, составил 5780 кг — на 327 кг больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Ранее информагентство сообщало о том, что Пензенская область занимает лидирующую позицию в ПФО в сфере сельского хозяйства: в частности, по сбору подсолнечника и сахарной свеклы, а также по производству скота и птицы на убой.