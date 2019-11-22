Депутаты Гордумы рассмотрят вопрос о внесении изменений в Генплан Пензы

29 ноября в Пензенской Гордуме состоится очередная сессия, в повестке которой значатся шесть вопросов.

Как сообщается на официальном сайте Гордумы, в частности, депутатам предстоит рассмотреть вопросы, связанные с бюджетом города, внесением изменений в Генплан, земельным налогом, единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Кроме того, в повестке значится пункт «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде компенсации расходов на оплату коммунальной услуги отопления».

Сессия начнется в 10 часов.

Напомним, ранее на комиссии Гордумы депутаты не приняли представленные изменения в Генеральный план Пензы. Предлагаемые меры вызвали у них вопросы вопросов к главному архитектору проекта. В частности — по защите исторической части города от многоэтажной застройки.